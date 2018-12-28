Эксперты проверят на контрафакт алкоголь со склада сети «Красное&Белое»

Фото с сайта iobninsk.ru

Росалкогольрегулирование изъяло образцы спиртного сети «Красное&Белое» на экспертизу качества.

В течение месяца специалисты выяснят, продают ли в торговых точках сети поддельный алкоголь, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве. В самой компании изданию подтвердили факт изъятия нескольких образцов продукции на одном из складов. Однако представители сети не уточнили, в каком именно городе это произошло.

В среду, 26 ноября, оперативные мероприятия прошли на складах сети «Красное&Белое» в Челябинске, Подмосковье, Казани, Воронеже, Самаре, и Уфе. Силовики и представители надзорных органов изъяли документацию на товар. В компании заявили, что по результатам обысков подозрения в продаже контрафакта не подтвердились. Также ритейлера подозревают в уклонении от уплаты налогов. По информации СМИ, Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Фото с сайта iobninsk.ru

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