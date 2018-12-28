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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
В Челябинске огласят приговор членам преступной группы, которых обвиняют в изготовлении бомбы и убийстве бездомного
28.12.2018 г. 07:51
В областном суде началось заседание по делу четырех местных жителей, которые вступили в экстремистскую организацию.
Ожидается, что суд в пятницу, 28 декабря, огласит приговор мужчинам, которые три года назад вступили в запрещенную в России экстремистскую организацию «Мизантропик дивижн» и приняли активное участие в ее деятельности. Они, по версии следствия, в период с 2015 по 2017 год совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Двое из них на почве расовой неприязни убили бездомного. Также члены ячейки оскверняли памятники и сооружения, посвященные дню Победы в Великой Отечественной войне, – наносили на них свастику и другие символы нацизма. Кроме того, один из мужчин изготовил самодельное взрывное устройство, подорвал его, все снял на видео и выложил в интернет.
Гособвинение просит для принимавших участие в убийстве 20 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для третьего – пять лет, для четвертого – 3,5 года условно.
Оглашение приговора проходит в Челябинском областном суде. К резолютивной части судья приступит после 14.00.
Фото с сайта sudpeterburga.ru
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