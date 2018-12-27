70% участников опроса «Челябинского эха» - за закрытие заводов ради чистого воздуха

Фото с сайта pixabay.com

Радиостанция «Челябинское эхо» спросила у жителей города, нужно ли закрыть заводы для улучшения экологической ситуации.

Опрос проводился в среду, 26 декабря, на сайте echochel.ru, в эфире радиостанции и 31 канала, а также в сообществах в Facebook и во «ВКонтакте». В нем приняли участие свыше 1 тыс. 200 человек. Аудитории предложили выбрать, что важнее – чистый воздух в Челябинске, несмотря на то, что сотрудники заводов потеряют работу, или экономическое благополучие и смог из-за работающих предприятий.

В результате примерно 67% участников опроса высказались за закрытие челябинских заводов. Треть респондентов выступили против такой радикальной меры.

Пользователи соцсетей в комментариях чаще всего признавали необходимость обуздать дымящие заводы, но более последовательными шагами.

«Закрывать нужно не все заводы Челябинска, а вредные производства. Такие, как «Мечел-Кокс», ЧЭМК, которые технологически не могут на 100% делать очистку своих выбросов. В Челябинске есть и чистые производства. На том же «Мечеле» есть рельсо-балочный стан, ЧТПЗ также работает без литейных производств, закупают заготовки» - отметил участник группы во «ВКонтакте» Кирилл Пустозеров.

Однако многие высказывались резко против закрытия промышленных площадок и советовали подумать о тех, кто может потерять работу.

«Зачем их закрывать? У нас промышленный регион, заводы – наш хлеб. Нужно просто фильтры поставить и контролировать количество выбросов», - написал Роман Давыдов.

Опрос был приурочен к программе «Разбор полетов». В студии «Челябинского эха» руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников согласился, что реальнее не закрывать заводы, а переносить их производственные мощности за городскую черту.

«Можно понять тех, что считает, что заводы – основа экономики и нужно усилить контроль, и это правильно. Вообще, это идеальная история, мы понимаем, что в идеале бывает очень редко. Поэтому примеры, когда есть выносы части мощностей за городскую черту есть в Челябинской области. В частности, ММК – там аглофабрика, основной загрязнитель в Магнитогорске, переносится на два километра за город», - пояснил Виталий Курятников.

Виталий Курятников рассказал, что сейчас готовится к запуску новая система мониторинга выбросов, которая позволит точно определять источник загрязнения. По словам руководителя регионального Росприроднадзора, в работе системы будут участвовать промышленные предприятия. На реализацию программы уйдет около 500 млн рублей. Ее ввод в эксплуатацию будет сопряжен с принятием закона о квотировании выбросов, проект которого сейчас вносится на рассмотрение в Госдуму.

Фото с сайта pixabay.com





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