На трассе М5 произошло смертельное ДТП. Введено реверсивное движение

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На трассе М5 недалеко от Аши один человек погиб в ДТП с грузовиком.

Лобовое ДТП с участием большегруза произошло в четверг, 27 декабря, на 1551-м километре трассы М5. Несколько легковых автомобилей съехали в кювет. Есть пострадавшие, один человек погиб, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

На участке введено реверсивное движение, образовалась пробка. На месте работают следователи, сотрудники ГИБДД. Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении или выбрать путь объезда.

Видео: Антон Гриценко / Трасса М5 Уфа - Челябинск





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