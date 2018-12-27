На трассе М5 произошло смертельное ДТП. Введено реверсивное движение

27.12.2018 г. 14:54

На трассе М5 произошло смертельное ДТП. Введено реверсивное движение
Скриншот видео с сайта vk.com

На трассе М5 недалеко от Аши один человек погиб в ДТП с грузовиком.

Лобовое ДТП с участием большегруза произошло в четверг, 27 декабря, на 1551-м километре трассы М5. Несколько легковых автомобилей съехали в кювет. Есть пострадавшие, один человек погиб, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

На участке введено реверсивное движение, образовалась пробка. На месте работают следователи, сотрудники ГИБДД. Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении или выбрать путь объезда.

 

   Видео: Антон Гриценко / Трасса М5 Уфа - Челябинск


     

Все новости за 27.12.2018 г.»

Новости на эту тему