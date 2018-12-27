Челябинцы, прилетевшие из Москвы, почти час были заперты в самолете

Фото с сайта cekport.ru

В аэропорту Челябинска сломался трап, из-за чего людей долго не выпускали из салона самолета.

Все случилось в среду, 26 декабря. Airbus А320 рейса СУ 1426 компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево в 17.20. Приземлился в Челябинске в 22.00 – на пять минут позже времени, предусмотренного расписанием. Но пассажиры смогли выйти из него только в 22.40.

Как рассказали челябинцы, находившиеся на борту, двери долго не открывали, потому что трап, предназначенный для высадки из этого самолета, оказался сломанным. «К нам в салон вышел командир экипажа и сказал, что нужно подождать, когда работники наземных служб аэропорта найдут замену трапу. Мы не ожидали, что на это понадобится столько времени», - пояснили пассажиры.

Фото с сайта cekport.ru





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