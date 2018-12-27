Эксперт: обыски в компании «Красное & Белое» связаны с тем, что она мешает старому пулу федеральных ритейлеров

Фото с сайта nacexpert.ru

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал обыски в офисах сети «Красное & Белое».

Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Причина в том, что компания «Красное & Белое» очень быстро растет и устанавливает низкие цены на продукцию, тем самым мешая старому пулу федеральных ритейлеров», — сказал Дробиз.

По его словам, претензии от налоговой службы и подозрения в работе с контрафактом являются лишь поводом, чтобы убрать конкурента с рынка. «Это рабочие моменты, которые можно решить через суд, для этого не надо парализовывать работу компании, тем более аккурат перед Новым годом, когда продажи растут в 3-4 раза», — прокомментировал он.

Вадим Дробиз напомнил, что недавно на рынок продуктового ритейла вышло государство. В частности, банк ВТБ купил долю акций у предпринимателя Сергея Галицкого. «Изначально говорили, что доля будет снижаться, но теперь озвучиваются другие планы – доля будет расти. «Магнит» — это 15 тыс. магазинов по всей сети, прежде всего эконом-дискаунтеры. И «Красное & Белое» – его прямой конкурент», — уточнил эксперт.

Он также отметил, что если «Альфа-банк» будет куплен каким-то государственным банком, государство получит контроль еще над одним крупнейшим дискаунтером — X5 (X5 Retail Group). «Если это произойдет, у государства окажется 25 тыс. торговых точек алкоголя», — заключил Дробиз.

Обыски в офисах сети «Красное & Белое» проходили в среду, 26 декабря. Силовики работали в здании на Копейском шоссе в Челябинске, в московском филиале, а также на складах в нескольких регионах России. Они искали доказательства торговли контрафактным алкоголем и ухода от налогов. В компании 27 декабря сообщили, что наличие контрафакта не подтвердилось. Что касается налогов, то, по данным Znak.com, Следственный комитет возбудил уголовное дело по уходу от их уплаты.

Фото с сайта nacexpert.ru





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