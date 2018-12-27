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В Южно-Уральском агроуниверситете силовики провели выемку документов
27.12.2018 г. 13:39
Фото с сайта astv.ru
В Троицке силовики устроили обыск в ректорате ЮУрГАУ.
Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в кабинете ректора вуза Виктора Литовченко. Также оперативные мероприятия прошли в структурном подразделении агроуниверситета – Троицком институте ветеринарной медицины.
По некоторым данным, обыски связаны с расследованием уголовного дела о приеме в вуз иностранных студентов. В 2017 году в агроуниверситет на бюджет поступили около сотни выходцев из Узбекистана без вступительных испытаний. Предписания университету неоднократно выдавал Рособрнадзор. В ноябре вуз лишили аккредитации по двум направлениям подготовки – «Экономика» и «Образование и педагогические науки».
Фото с сайта astv.ru
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