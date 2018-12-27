В Южно-Уральском агроуниверситете силовики провели выемку документов

Фото с сайта astv.ru

В Троицке силовики устроили обыск в ректорате ЮУрГАУ.

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в кабинете ректора вуза Виктора Литовченко. Также оперативные мероприятия прошли в структурном подразделении агроуниверситета – Троицком институте ветеринарной медицины.

По некоторым данным, обыски связаны с расследованием уголовного дела о приеме в вуз иностранных студентов. В 2017 году в агроуниверситет на бюджет поступили около сотни выходцев из Узбекистана без вступительных испытаний. Предписания университету неоднократно выдавал Рособрнадзор. В ноябре вуз лишили аккредитации по двум направлениям подготовки – «Экономика» и «Образование и педагогические науки».

Фото с сайта astv.ru





Все новости за 27.12.2018 г.»