В Челябинске задержали мужчину, который проехал около 2 тыс. километров в вагоне со шлаком

Фото с сайта pixabay.com

Работники железной дороги на станции Челябинск-Главный в одном из вагонов грузового поезда обнаружили мужчину.

Это произошло вечером во вторник, 25 декабря. Постороннего нашли в полувагоне со шлаком. На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Они установили личность пассажира. Им оказался 50-летний мужчина. Он сообщил полицейским, что забрался в вагон на станции Россошь в Воронежской области. Мужчина планировал доехать на грузовом поезде до Перми, где живет его знакомый.

Нарушителя доставили в отдел транспортной полиции. В отношении мужчины составили административный протокол, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Фото с сайта pixabay.com





Все новости за 27.12.2018 г.»