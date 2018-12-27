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В Челябинске задержали мужчину, который проехал около 2 тыс. километров в вагоне со шлаком
27.12.2018 г. 13:16
Фото с сайта pixabay.com
Работники железной дороги на станции Челябинск-Главный в одном из вагонов грузового поезда обнаружили мужчину.
Это произошло вечером во вторник, 25 декабря. Постороннего нашли в полувагоне со шлаком. На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Они установили личность пассажира. Им оказался 50-летний мужчина. Он сообщил полицейским, что забрался в вагон на станции Россошь в Воронежской области. Мужчина планировал доехать на грузовом поезде до Перми, где живет его знакомый.
Нарушителя доставили в отдел транспортной полиции. В отношении мужчины составили административный протокол, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.
Фото с сайта pixabay.com
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