Стоимость проекта новой набережной реки Миасс снизили вдвое

Фото: Анна Адианова

В Челябинске прошел конкурс на проектно-изыскательные работы по строительству набережной реки Миасс по улице Труда.

Итоги электронного аукциона подвели в среду, 26 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла почти 20 млн рублей. Победителем торгов стала столичная компания «Проинжиниринг». Она предложила за проектирование набережной вдвое меньше – 9 млн 200 тыс. рублей. Конкурентом московской фирмы было ООО «Вегас 74». Челябинские проектировщики просили за работу чуть менее 15 млн рублей.

Подрядчику предстоит создать эскиз общей концепции благоустройства набережной и подготовить проектную документацию. Срок завершения работ — 13 мая 2019 года.

Участок южного берега реки Миасс от улицы Кирова до Пушкина собираются благоустроить к саммитам ШОС и БРИКС-2020. Концепция предполагает озеленение, создание пешеходной зоны, инфраструктуры для велосипедистов; размещение скамеек, освещения, пунктов питания и аттракционов.

Фото: Анна Адианова





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