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Выборы мэра Челябинска состоятся 26 февраля
27.12.2018 г. 12:45
В Челябинске определили дату выборов мэра.
Заседание депутатов городской думы, на котором они определят нового главу, состоится 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы. Выбирать мэра парламентарии будут из числа кандидатов, которых отберет конкурсная комиссия. Ее заседание назначено на 22 февраля.
В данный момент на конкурс поступило три заявки. В четверг, 27 декабря, документы подали координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский, а также претенденты Невский Г.А. и Попов И.С. – в пресс-службе гордумы не сообщили информацию о них.
Конкурс по выборам мэра Челябинска стартовал 20 декабря. Прием заявок продлится до 15 января. Сейчас обязанности главы администрации Челябинска исполняет вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов. Этот пост он занял после отставки Евгения Тефтелева в ноябре.
Фото с сайта vnnews.ru
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