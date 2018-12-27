Челябинск
- 68.8865р. + 0.1417
- 78.5237р. + 0.0928
Разбор полетов
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Разворот
-
21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Челябинский водоканал продает в Копейске три здания за 5 млн рублей
27.12.2018 г. 12:11
Фото с сайта voda.uu.ru
МУП «ПОВВ» выставил на продажу три нежилых объекта недвижимости в Копейске.
Торги предприятие открыло во вторник, 25 декабря. Всего на продажу выставлены три объекта на улице Матюшенко. Это одноэтажная постройка площадью 133 кв. метра, а также двух- и трехэтажное здания площадью чуть более 1 тыс. кв. метров каждое. Объекты нежилые, 1962 года постройки.
Собственником недвижимости является администрация Челябинска, водоканал указан как правообладатель. Начальная цена лотов – 5 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 15 января 2019 года, сам аукцион состоится 21 января, рассказали в пресс-службе челябинского водоканала.
Фото с сайта voda.uu.ru
Новости на эту тему
- 22.12.2017 г. Российско-венгерская организация намерена вложить 30 млрд рублей в очистные сооружения Челябинска
- 11.10.2017 г. Невостребованное у покупателей здание постпредства Челябинской области в Москве подешевело на 40 млн
- 10.10.2016 г. Концессионера для челябинского водопровода ищут из-за нехватки денег на обновление сетей
- 24.12.2015 г. Челябинцев мотивируют платить «коммуналку» с помощью мультфильмов
- 29.09.2015 г. Тарифы на водоснабжение в Челябинске повысят. Решение приняла городская дума