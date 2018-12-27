Челябинский водоканал продает в Копейске три здания за 5 млн рублей

Фото с сайта voda.uu.ru

МУП «ПОВВ» выставил на продажу три нежилых объекта недвижимости в Копейске.

Торги предприятие открыло во вторник, 25 декабря. Всего на продажу выставлены три объекта на улице Матюшенко. Это одноэтажная постройка площадью 133 кв. метра, а также двух- и трехэтажное здания площадью чуть более 1 тыс. кв. метров каждое. Объекты нежилые, 1962 года постройки.

Собственником недвижимости является администрация Челябинска, водоканал указан как правообладатель. Начальная цена лотов – 5 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 15 января 2019 года, сам аукцион состоится 21 января, рассказали в пресс-службе челябинского водоканала.

Фото с сайта voda.uu.ru

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