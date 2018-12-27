Подозрения в торговле контрафактным алкоголем в сети «Красное&Белое» не подтвердились

Фото с сайта vestivrn.ru

Обыски в офисах и на складах сети «Красное&Белое» завершились.

Представители компании сообщили РИА Новости, что оперативные мероприятия закончились. Подозрения в том, что ритейлер торговал контрафактным спиртным, не подтвердились, добавляет издание. Все магазины сети работают в штатном режиме.

Обыски с выемкой документов в центральном офисе «Красное&Белое» в Челябинске, в филиале в Москве и на складах в Подмосковье, Казани, Воронеже, Самаре, и Уфе прошли в среду, 26 декабря. Оперативные мероприятия провели сотрудники налоговой службы, ФСБ и Росалкогольрегулирования. Основанием для обысков были подозрения в обороте контрафактной продукции и уклонение от уплаты налогов.

Фото с сайта vestivrn.ru





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