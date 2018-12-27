Челябинск
- 68.8865р. + 0.1417
- 78.5237р. + 0.0928
Разбор полетов
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Разворот
-
21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Подозрения в торговле контрафактным алкоголем в сети «Красное&Белое» не подтвердились
27.12.2018 г. 11:58
Фото с сайта vestivrn.ru
Обыски в офисах и на складах сети «Красное&Белое» завершились.
Представители компании сообщили РИА Новости, что оперативные мероприятия закончились. Подозрения в том, что ритейлер торговал контрафактным спиртным, не подтвердились, добавляет издание. Все магазины сети работают в штатном режиме.
Обыски с выемкой документов в центральном офисе «Красное&Белое» в Челябинске, в филиале в Москве и на складах в Подмосковье, Казани, Воронеже, Самаре, и Уфе прошли в среду, 26 декабря. Оперативные мероприятия провели сотрудники налоговой службы, ФСБ и Росалкогольрегулирования. Основанием для обысков были подозрения в обороте контрафактной продукции и уклонение от уплаты налогов.
Фото с сайта vestivrn.ru
Новости на эту тему
- 27.12.2018 г. Эксперт: обыски в компании «Красное & Белое» связаны с тем, что она мешает старому пулу федеральных ритейлеров
- 27.12.2018 г. УФНС: «Красное & Белое» в Челябинской области не имеет проблем с налогами
- 27.12.2018 г. Челябинские водители сети «Красное & Белое» из-за обысков ночевали в машинах на морозе
- 27.12.2018 г. «Красное & Белое» подозревают в продаже контрафакта и неуплате налогов
- 22.03.2017 г. Челябинская сеть «Красное & Белое» остановила «захват» Санкт-Петербурга