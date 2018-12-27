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Челябинский священник не вернул пенсионерке ни копейки из 600 тыс. рублей, взысканных судом
27.12.2018 г. 10:41
Задолжавший пожилой прихожанке иерей Одигитриевского монастыря до сих пор не вернул ей деньги.
78-летняя жительница Челябинска рассказала, что священник регулярно звонит ей и справляется о ее здоровье, но долг не возвращает. «Денег нет до сих пор, отец ждет, пока я умру», - цитирует пенсионерку 31tv.ru.
Скандал разразился осенью 2018 года. Выяснилось, что в июне 2017-го прихожанка Одигитриевского монастыря дала в долг иерею Александру Грузлеву 600 тыс. рублей. Этими деньгами он погасил ипотеку. Священник впоследствии утверждал, что деньги были переданы в качестве пожертвования. В ноябре Курчатовский райсуд постановил взыскать со священника в пользу пенсионерки деньги в полном объеме. Возобновить службу в церкви ему разрешат только после уплаты долга.
Фото с сайта 74.ru
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