Челябинский священник не вернул пенсионерке ни копейки из 600 тыс. рублей, взысканных судом

Фото с сайта 74.ru

Задолжавший пожилой прихожанке иерей Одигитриевского монастыря до сих пор не вернул ей деньги.

78-летняя жительница Челябинска рассказала, что священник регулярно звонит ей и справляется о ее здоровье, но долг не возвращает. «Денег нет до сих пор, отец ждет, пока я умру», - цитирует пенсионерку 31tv.ru.

Скандал разразился осенью 2018 года. Выяснилось, что в июне 2017-го прихожанка Одигитриевского монастыря дала в долг иерею Александру Грузлеву 600 тыс. рублей. Этими деньгами он погасил ипотеку. Священник впоследствии утверждал, что деньги были переданы в качестве пожертвования. В ноябре Курчатовский райсуд постановил взыскать со священника в пользу пенсионерки деньги в полном объеме. Возобновить службу в церкви ему разрешат только после уплаты долга.

Фото с сайта 74.ru





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