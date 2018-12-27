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УФНС: «Красное & Белое» в Челябинской области не имеет проблем с налогами
27.12.2018 г. 10:31
«Красное & Белое» не имеет непогашенных обязательств по налогам перед бюджетом Челябинской области.
Руководитель южноуральского управления ФНС Михаил Бирюк рассказал, что не знает о причинах оперативных мероприятий в офисах и на складах ритейлера. По его словам, в домашнем регионе у компании нет налоговых долгов.
«Все налоговые проверки в отношении юридических лиц, входящих в группу компаний «Красное & Белое» и зарегистрированных в Челябинской области, в настоящее время завершены. Сейчас спор по выявленному налоговому правонарушению идет в Арбитражном суде Челябинской области. Не думаю, что процесс будет быстрым, тем не менее ООО «Абсолют» в настоящий момент в полном объеме погасило задолженность по оспариваемому в суде решению налоговой службы на сумму 1,9 млрд рублей. Сейчас на территории Челябинской области у группы компаний нет непогашенных обязательств перед бюджетом», - цитирует Znak.com Михаила Бирюка.
Обыски с выемкой документов в центральном офисе компании в Челябинске, в московском филиале и на складах в ряде регионов прошли в среду, 26 декабря. Ранее сообщалось, что силовики и представители надзорных ведомств заподозрили «Красное & Белое» в уклонении от уплаты налогов и торговле контрафактным алкоголем.
Фото с сайта onlainkassy.ru
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