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В новогодние каникулы городской электротранспорт изменит режим работы
27.12.2018 г. 09:03
Фото с сайта vk.com/chelget
В челябинской администрации сообщили об изменении графика работы электротранспорта в первые праздничные дни.
В воскресенье, 30 декабря, на троллейбусные маршруты №13, 16 и 19 выведут дополнительные машины. Трамваи будут ходить по расписанию рабочего дня.
31 декабря весь городской электротранспорт будет работать по «выходному» графику до 23:00. 1 и 2 января трамваи и троллейбусы поедут в 5:30, но интервалы движения будут увеличены.
До окончания новогодних каникул электротранспорт сохранит расписание выходного дня. Также все это время на линиях будут работать украшенные праздничными гирляндами трамваи № 22 и 3 и троллейбусы № 26 и 12.
Фото с сайта vk.com/chelget
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