В новогодние каникулы городской электротранспорт изменит режим работы

Фото с сайта vk.com/chelget

В челябинской администрации сообщили об изменении графика работы электротранспорта в первые праздничные дни.

В воскресенье, 30 декабря, на троллейбусные маршруты №13, 16 и 19 выведут дополнительные машины. Трамваи будут ходить по расписанию рабочего дня.

31 декабря весь городской электротранспорт будет работать по «выходному» графику до 23:00. 1 и 2 января трамваи и троллейбусы поедут в 5:30, но интервалы движения будут увеличены.

До окончания новогодних каникул электротранспорт сохранит расписание выходного дня. Также все это время на линиях будут работать украшенные праздничными гирляндами трамваи № 22 и 3 и троллейбусы № 26 и 12.

Фото с сайта vk.com/chelget





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