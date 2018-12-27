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В Челябинске за сутки семь человек обратились к врачам из-за обморожений
27.12.2018 г. 08:55
Фото с сайта asfera.info
За помощью к медикам в Челябинске обратились пятеро взрослых и двое детей.
В пресс-службе горздрава сообщили, что трое из пятерых взрослых были пьяны. Четырех пострадавших госпитализировали. Среди них был один ребенок. Остальные будут лечиться амбулаторно.
По данным челябинского гидрометцентра, утром в четверг, 27 декабря, в городе было -23. Из-за низкой температуры в школах Челябинска отменили занятия с 1 по 4 классы первой смены.
Фото с сайта asfera.info
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