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Пожилой мужчина, его дочь и внук погибли на пожаре в Челябинской области
27.12.2018 г. 08:48
В селе Еманжелинка сгорел жилой дом, погибли три человека.
Возгорание произошло поздно вечером 26 декабря. Сообщение об этом на пульт дежурного поступило в первому часу ночи 27 декабря. Через 10 минут после звонка пожарные прибыли на место. «Ситуация была критической: на всей площади полыхал частный деревянный жилой дом. В 01.30 часов огонь был остановлен», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по челябинской области.
В доме были обнаружены тела престарелого мужчины, его дочери и 7-летнего внука. По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило от соседки из дома напротив. Она заметила горение веранды и вызвала сотрудников МЧС. В этот момент окно в доме разбилось изнутри, оттуда выглянул 16-летний сын хозяйки с криком «пожар!». Проходившие мимо двое мужчин помогли подростку выбраться. Они пытались забраться внутрь, но задымление было слишком плотным.
Установлено, что в доме проживали четыре человека: женщина с двумя сыновьями и ее отец. Старшему сыну удалось спасти, остальные погибли. Семья до 2018 года числилась неблагополучной, но потом ее статус изменился на положительный. Хозяин дома был инвалидом. Одна из основных версий возникновения пожара – короткое замыкание.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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