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Челябинские водители сети «Красное & Белое» из-за обысков ночевали в машинах на морозе
27.12.2018 г. 08:40
Сотрудники компании «Красное&Белое» не смогли вернуться домой из-за действий силовиков.
Утром во вторник, 26 декабря, когда начались оперативные мероприятия, часть водителей не пустили на территорию складов, а другую часть – не выпустили оттуда. Один из шоферов тем же вечером рассказал 74.ru, что силовики блокировали движение около полусотни грузовиков на складе на Копейском шоссе. Водителям пришлось ночевать в своих машинах на почти 30-градусном морозе.
«Силовики не говорят вообще ничего. Задаем вопросы, отвечают, что ничего не знают. На территории ведется работа какая-то оперативниками. Стоят микроавтобусы, заехало два КАМАЗа с водителями в военной форме, чем-то загружаются со складов. Тут рядом киоск с горячим питанием, там все съели уже. Родные, знакомые приезжают, привозят покушать», - рассказал водитель.
Обыски и выемку документов в центральном офисе в Челябинске, в московском филиале и на складах в ряде регионов провели сотрудники налоговой службы, ФСБ и Росалкогольрегулирования. Компанию подозревают в продаже контрафактного алкоголя и неуплате налогов.
Фото с сайта Vesti-yamal.ru
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