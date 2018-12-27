«Красное & Белое» подозревают в продаже контрафакта и неуплате налогов

Фото с сайта nashgorod.ru

В офисах и на складах одного из крупнейших российских ритейлеров силовики провели обыски и выемку документов.

Сотрудники налоговой службы, ФСБ, Росалкогольрегулирования при поддержке ОМОН провели серию обысков в среду, 26 декабря. Оперативные мероприятия прошли в офисах сети в Москве и в Челябинске, а также на складах в Казани, Воронеже, Самаре, Уфе, Подмосковье. Представитель компании рассказал РБК, что обыски начались утром и продолжались весь день — из-за этого работа компании оказалась «парализована полностью».

Владелец ритейлера Сергей Студенников рассказал изданию, что в курсе происходящего, однако не знает, с чем это связано. Силовики подозревают компанию в продаже контрафактного алкоголя и неуплате налогов.

Паралич работы в период пиковых продаж алкоголя в канун Нового года может привести к дефициту товара в магазинах и многомиллионным убыткам для компании. Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал РБК, что запасов алкоголя в торговых точках хватит на один-два дня – далее из-за отсутствия отгрузки продукции со складов ритейлер понесет существенные финансовые потери. «Если работа компании не будет восстановлена с текущего момента до Нового года, то потери в выручке могут составить до 5 млрд рублей», — заключил эксперт.

Фото с сайта nashgorod.ru





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