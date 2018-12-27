Перед каникулами ГИБДД взяла под особый контроль перекрестки в Челябинске

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Госавтоинспекция просит челябинских водителей не выезжать на переполненные перекрестки.

Сотрудников ГИБДД в Челябинске перед длинными выходными перевели на усиленный режим работы. Патрули будут максимально сосредоточены рядом с оживленными перекрестками, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Цель – не допустить возникновения заторов. На пересечениях крупных улиц в часы пик работают регулировщики. Водителей призывают не выезжать на перекрестки, где скопились автомобили.

Фото с сайта mediakuzbass.ru





Все новости за 27.12.2018 г.»