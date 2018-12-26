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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
В Челябинской области полицейские устроили погоню со стрельбой
26.12.2018 г. 16:17
Фото с сайта vperedgazeta.ru
Сотрудники ДПС применили табельное оружие, чтобы остановить угонщика.
В полицию обратилась 34-летняя жительница Карталов. Она сообщила, что неизвестный мужчина угнал автомобиль Toyota Corolla, который она припарковала у одного из ТРК города. Полицейские объявили план «Перехват».
Угонщика обнаружили на дороге Черноречье-Бреды. Он игнорировал требования об остановке машины. Тогда полицейский несколько раз выстрелил по колесам. Угонщиком оказался пьяный 32-летний житель Карталов. Мужчину арестовали на 12 суток. Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Фото с сайта vperedgazeta.ru
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