В Челябинской области полицейские устроили погоню со стрельбой

Фото с сайта vperedgazeta.ru

Сотрудники ДПС применили табельное оружие, чтобы остановить угонщика.

В полицию обратилась 34-летняя жительница Карталов. Она сообщила, что неизвестный мужчина угнал автомобиль Toyota Corolla, который она припарковала у одного из ТРК города. Полицейские объявили план «Перехват».

Угонщика обнаружили на дороге Черноречье-Бреды. Он игнорировал требования об остановке машины. Тогда полицейский несколько раз выстрелил по колесам. Угонщиком оказался пьяный 32-летний житель Карталов. Мужчину арестовали на 12 суток. Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото с сайта vperedgazeta.ru

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