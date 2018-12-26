Первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев уходит в отставку

Фото с сайта cheladmin.ru

Первый заместитель главы Челябинска получил уведомление о сокращении.

В среду, 26 ноября, Юрию Параничеву вручили уведомление. Первого вице-мэра официально уволят в субботу, 29 декабря. Сейчас Параничев числится в отпуске, в который ушел еще в октябре.

Отставку Юрия Параничева связывают с мусорным коллапсом, который разразился в Челябинске в конце сентября. Чиновник был куратором сферы ЖКХ и главным ответственным за ликвидацию стихийных свалок со стороны властей. Прокуратура провела проверку и усмотрела в действиях чиновника признаки превышения полномочий. По версии надзорного ведомства, режим ЧС во время мусорного кризиса в Челябинске был введен неправомерно. В конце октября материалы проверки переданы в Следственный комитет.

27 ноября депутаты гордумы ликвидировали одну из ставок первого замглавы администрации, которую формально сейчас занимает Параничев. Вместо нее ввели должность вице-мэра по ЖКХ, сейчас на ней работает Евгений Крехтунов. Таким образом, у главы Челябинска остался один первый зам – Наталья Котова.

Фото с сайта cheladmin.ru

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