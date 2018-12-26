Расходы на лечение онкобольных в Челябинской области в 2019 году вырастут почти наполовину

Фото с сайта mdtur.com

В территориальном фонде ОМС определили перспективы развития на 2019 год.

В целом финансирование медпомощи за счет средств обязательного медицинского страхования в 2019 году вырастет на 10%. Увеличение планируется по всем направлениям, но наибольшие изменения ждет отрасль онкологии.

Финансирование лечения в дневных и круглосуточных стационарах вырастет более чем на 40%. Объем средств, направленных на помощь онкобольным, составит 4,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе фонда обязательного медстрахования области.

Помимо материальной помощи южноуральскую онкологию ждет качественное улучшение. В челябинском онкоцентре в 2019 году начнется масштабная реконструкция оперблока и реанимации. Там пройдет перепланировка и оснащение современным медоборудованием. На это из областного бюджета выделят 150 млн рублей.

Фото с сайта mdtur.com

Все новости за 26.12.2018 г.»