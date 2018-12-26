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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Расходы на лечение онкобольных в Челябинской области в 2019 году вырастут почти наполовину
26.12.2018 г. 15:20
В территориальном фонде ОМС определили перспективы развития на 2019 год.
В целом финансирование медпомощи за счет средств обязательного медицинского страхования в 2019 году вырастет на 10%. Увеличение планируется по всем направлениям, но наибольшие изменения ждет отрасль онкологии.
Финансирование лечения в дневных и круглосуточных стационарах вырастет более чем на 40%. Объем средств, направленных на помощь онкобольным, составит 4,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе фонда обязательного медстрахования области.
Помимо материальной помощи южноуральскую онкологию ждет качественное улучшение. В челябинском онкоцентре в 2019 году начнется масштабная реконструкция оперблока и реанимации. Там пройдет перепланировка и оснащение современным медоборудованием. На это из областного бюджета выделят 150 млн рублей.
Фото с сайта mdtur.com
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