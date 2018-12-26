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С 1 января в Челябинской области вырастут коммунальные платежи – на 1,7%
26.12.2018 г. 13:09
Фото с сайта vk.com
В новом году южноуральцев ждет поэтапное повышение тарифов ЖКХ.
С 1 января рост платежей составит 1,7%. По словам главы минтарифа региона Татьяны Кучиц, это связано с повышением НДС. Второй раз ставку поднимут в июле – еще на 2%. Совокупный рост коммунальных тарифов в 2019 году, таким образом, составит 3,7%.
Министр подчеркнула, что если с 1 июля платежи превысят рост тарифа более чем на 2%, следует обращаться в соцзащиту за субсидией. На компенсации в областном бюджете предусмотрено 3 млрд рублей.
Как отметила Татьяна Кучиц, рассчитанный рост тарифов ЖКХ – самый низкий для Челябинской области за последние несколько лет. В 2018 году этот показатель составил 3,8%.
Фото с сайта vk.com
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