С 1 января в Челябинской области вырастут коммунальные платежи – на 1,7%

Фото с сайта vk.com

В новом году южноуральцев ждет поэтапное повышение тарифов ЖКХ.

С 1 января рост платежей составит 1,7%. По словам главы минтарифа региона Татьяны Кучиц, это связано с повышением НДС. Второй раз ставку поднимут в июле – еще на 2%. Совокупный рост коммунальных тарифов в 2019 году, таким образом, составит 3,7%.

Министр подчеркнула, что если с 1 июля платежи превысят рост тарифа более чем на 2%, следует обращаться в соцзащиту за субсидией. На компенсации в областном бюджете предусмотрено 3 млрд рублей.

Как отметила Татьяна Кучиц, рассчитанный рост тарифов ЖКХ – самый низкий для Челябинской области за последние несколько лет. В 2018 году этот показатель составил 3,8%.

Фото с сайта vk.com

Все новости за 26.12.2018 г.»