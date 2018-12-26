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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
На Южном Урале ожидается сильный снегопад
26.12.2018 г. 12:39
Фото с сайта kostroma.moydom.ru
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра и снегопада.
По данным гидрометцентра, в четверг, 27 декабря, в регионе ожидается облачная погода, по области пройдет снег, в южных районах – особенно сильный. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, возможны метели. Ночью температура воздуха -22 - -27, местами до -33. Днем будет 13-15 градусов мороза.
В региональном управлении МЧС объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Из-за неудовлетворительного состояния дорог возможно повышение количества аварий. Автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим, пешеходов просят быть внимательнее при переходе проезжей части.
Фото с сайта kostroma.moydom.ru
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