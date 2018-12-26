Треть челябинцев планируют в 2019 году сменить место работы

Фото с сайта pixabay.com

Челябинцы рассказали порталу Зарплата.ру о своих карьерных планах на будущий год.

Около трети участников исследования заявили, что намерены поменять работу. Почти каждый пятый из числа опрошенных хотел бы сменить сферу деятельности. Более половины челябинцев планируют в новом году зарабатывать больше. Однако лишь 40% признались, что в уходящем году добились успехов в профессиональной деятельности, а на повышение рассчитывают всего 9% опрошенных.

Челябинцы поделились и другими планами на 2019 год. Так, 23% респондентов пожелали научиться чему-то новому, почти каждый пятый захотел отправиться в путешествие, 12% намерены заняться спортом, а 8% собираются больше времени проводить с семьей.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 26.12.2018 г.»