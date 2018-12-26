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Челябинская область вошла в пятерку регионов с самыми большими бюджетными тратами на Новый год
26.12.2018 г. 12:34
В РБК подсчитали расходы местных и региональных властей на Новый год.
Больше всего на празднование потратят в Москве – там на подготовку уйдет почти 1 млрд. рублей. Половину этой суммы – 422 млн рублей – израсходуют на концерты, ярмарки и народные гуляния. Еще 322 млн потратят на новогоднее оформление общественных пространств столицы и покупку елок.
В Санкт-Петербурге на Новый год выделили 532 млн рублей – три четверти этих средств уйдет на праздничное оформление. На третьем месте по объему трат Казань. Там на подготовку к празднику уйдет 145 млн рублей.
Челябинская область с большим отрывом от тройки лидеров заняла четвертое место в рейтинге. Празднование Нового года обойдется Южному Уралу в 31 млн 700 тыс. рублей. По данным РБК, более половины этой суммы – 17,5 млн рублей – власти региона потратят на подарки для детей и семей льготников. Почти столько же на подготовку к Новому году потратят в Чечне. В Грозном, население которого втрое меньше, чем в Челябинске, выделили на празднование почти 20 млн рублей.
Фото с сайта cheladmin.ru
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