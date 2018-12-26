В Челябинске запретили рекламу про «мужика с пистолетом» за оскорбление символа Победы

Фото с сайта vladtime.ru

Арбитражный суд подтвердил претензии УФАС к оскорбительной рекламе челябинского магазина.

Суд отклонил требования предпринимателя признать решение антимонопольной службы недействительным, сообщили в пресс-службе ведомства. Скандал разразился в конце мая 2018 года. В поле зрения УФАС попала реклама магазина запчастей для бытовой техники, где содержалось упоминание о его местонахождении – «у мужика с пистолетом». Торговая точка находится в доме на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. На торце этого здания размещен барельеф по мотивам знаменитой фотографии «Комбат». Этот снимок, который был сделан в 1942 году, является одним из символов Великой Отечественной войны.

В антимонопольной службе посчитали, что фраза «мужик с пистолетом» оскорбительным образом эксплуатирует символ Победы и приводит к его обесцениванию в глазах подрастающего поколения. Магазину вынесли предупреждение, однако к тому моменту предприниматель убрал рекламу с неуместной фразой.

Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 26.12.2018 г.»