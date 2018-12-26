Треть челябинцев хотят, чтобы Дед Мороз откатил цены на жилье на 15 лет назад

Фото с сайта mordsrub.ru

Специалисты портала N1.RU спросили у челябинцев, чего они хотят на Новый год.

Опрос проводили во «ВКонтакте». Больше всего респондентов – 34% – признались, что хотят вернуть цены на жилье 15-летней давности. Досрочно закрыть ипотеку при помощи волшебства мечтают около четверти участников исследования.

На третьем месте оказалось желание снизить коммунальные тарифы вдвое – так ответил каждый пятый. Также челябинцы просили у Деда Мороза дизайнерский ремонт, спокойных соседей и собственное парковочное место рядом с домом.

Фото с сайта mordsrub.ru

Все новости за 26.12.2018 г.»