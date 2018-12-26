На Южном Урале растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Фото с сайта pixabay.com

В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали предновогоднюю статистику по простудным заболеваниям.

В целом ситуация не носит характера эпидемии. За прошедшую неделю, с 17 по 23 декабря, в регионе зафиксировали почти 24 тыс. случаев ОРВИ, рост числа заболевших отмечен в девяти городах и районах. В Челябинске к врачам за неделю обратились 10 тыс. человек.

Сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией – по сравнению с прошлой неделей он вырос на 12%. Сейчас на Южном Урале выявлено 28 случаев воспаления легких на 100 тысяч населения.

В последние две недели в области зарегистрировали первые случаи гриппа. На данный момент массовая прививочная кампания завершена – вакцину поставили 1,5 млн жителям области. Однако привиться все еще можно в поликлиниках и частных медучреждениях с соответствующей лицензией.

В региональном управлении Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать заражения в праздничные дни. При посещении людных мест и массовых мероприятий следует избегать контакта с больными и пользоваться медицинскими масками. Стоит помнить, что они эффективны в течение только четырех часов, после чего маску нужно сменить на новую. Бактерии и вирусы могут долго сохраняться на поверхностях, поэтому нужно тщательно мыть руки перед едой и после улицы.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 26.12.2018 г.»