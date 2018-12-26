- 68.7448р. + 0.3375
- 78.4309р. + 0.5423
-
21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
На Южном Урале растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
26.12.2018 г. 10:24
В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали предновогоднюю статистику по простудным заболеваниям.
В целом ситуация не носит характера эпидемии. За прошедшую неделю, с 17 по 23 декабря, в регионе зафиксировали почти 24 тыс. случаев ОРВИ, рост числа заболевших отмечен в девяти городах и районах. В Челябинске к врачам за неделю обратились 10 тыс. человек.
Сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией – по сравнению с прошлой неделей он вырос на 12%. Сейчас на Южном Урале выявлено 28 случаев воспаления легких на 100 тысяч населения.
В последние две недели в области зарегистрировали первые случаи гриппа. На данный момент массовая прививочная кампания завершена – вакцину поставили 1,5 млн жителям области. Однако привиться все еще можно в поликлиниках и частных медучреждениях с соответствующей лицензией.
В региональном управлении Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать заражения в праздничные дни. При посещении людных мест и массовых мероприятий следует избегать контакта с больными и пользоваться медицинскими масками. Стоит помнить, что они эффективны в течение только четырех часов, после чего маску нужно сменить на новую. Бактерии и вирусы могут долго сохраняться на поверхностях, поэтому нужно тщательно мыть руки перед едой и после улицы.
Фото с сайта pixabay.com
- 24.12.2018 г. Челябинскую школу отправили на досрочные каникулы из-за вспышки кишечной инфекции
- 12.12.2018 г. На Южном Урале растет заболеваемость пневмонией
- 27.11.2018 г. В Челябинске три школы закрыты на карантин из-за вспышки пневмонии
- 23.11.2018 г. В Челябинске из-за вспышки пневмонии на карантин закрыты две школы и 14 классов
- 22.11.2018 г. Челябинскую школу №81 закрыли на карантин из-за пневмонии