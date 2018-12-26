С улиц Челябинска вслед за неправильными вывесками уберут рекламные штендеры

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинские депутаты распространили действие дизайн-кода на нестационарные рекламные конструкции.

Ранее уличные штендеры считались рекламными материалами. Теперь их приравняли к информационным конструкциям. Это значит, что на них, как и на вывески на фасадах, тоже распространяется принятый дизайн-код.

«Все мы видим нашу пешеходную Кировку, где эти конструкции на каждом шагу. Теперь, благодаря принятию этих поправок, мы сможем регулировать процесс размещения штендеров на улицах. Нужно очищать город от хаотично размещенных рекламных и информационных конструкций», - подчеркнул спикер гордумы Станислав Мошаров.

Также депутаты привлекли службу демонтажа к восстановлению фасадов зданий, поврежденных незаконными вывесками. На данный момент челябинским предпринимателям выдали более 800 предписаний о ликвидации не соответствующих новым правилам конструкций. Около 300 вывесок уже убрали с фасадов.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 26.12.2018 г.»