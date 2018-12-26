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Кредитный рейтинг Челябинской области подтвержден на уровне АА- с позитивным прогнозом
26.12.2018 г. 09:42
Фото с сайта pixabay.com
Агентство АКРА подтвердило оценку кредитоспособности Челябинской области.
Рейтинг установлен на уровне AA-(RU) с прогнозом «Позитивный». Аналитики объяснили его минимальным уровнем долговой нагрузки и очень высокой ликвидностью бюджета.
Министр финансов области Андрей Пшеницын подчеркнул, что регион не копит долги, а сосредотачивает усилия на развитии собственной доходной базы и стремится зарабатывать самостоятельно. Ранее в минфине отмечали, что на 2019 год область не планирует привлекать заемные средства. Дефицит бюджета будет покрыт за счет остатков прошлых лет.
Фото с сайта pixabay.com
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