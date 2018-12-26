Кредитный рейтинг Челябинской области подтвержден на уровне АА- с позитивным прогнозом

Фото с сайта pixabay.com

Агентство АКРА подтвердило оценку кредитоспособности Челябинской области.

Рейтинг установлен на уровне AA-(RU) с прогнозом «Позитивный». Аналитики объяснили его минимальным уровнем долговой нагрузки и очень высокой ликвидностью бюджета.

Министр финансов области Андрей Пшеницын подчеркнул, что регион не копит долги, а сосредотачивает усилия на развитии собственной доходной базы и стремится зарабатывать самостоятельно. Ранее в минфине отмечали, что на 2019 год область не планирует привлекать заемные средства. Дефицит бюджета будет покрыт за счет остатков прошлых лет.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 26.12.2018 г.»