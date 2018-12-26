В Челябинске за ночь два человека погибли при пожарах

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Челябинске ночью в среду, 26 декабря, произошло три пожара.

В 04:02 пожарным поступил сигнал о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Крупской. Из подъезда эвакуировали 20 человек. Их на время разместили в соседнем детском саду. Возгорание произошло на шестом этаже, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины пожара будут устанавливать сотрудники отдела дознания. Известно, что на одном из балконов был установлен электрообогреватель. По данным ЕДДС, врачи госпитализировали 6-летнюю и 6-месячную девочек и 82-летнюю женщину, которые отравились угарным газом.

Также ночью в Челябинске произошло два пожара, в которых погибли два человека. Один случился в СНТ «Энергосад», другой — в частном доме на улице Барбюса.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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