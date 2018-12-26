На челябинцах поставят эксперимент с квотированием выбросов

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Станет ли в результате воздух чище?

Говорим об этом сегодня на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников и руководитель общественного движения «Время Че» Феликс Панов.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы на нашем сайте.

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