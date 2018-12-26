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Разворот
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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
На челябинцах поставят эксперимент с квотированием выбросов
26.12.2018 г. 09:27
Фото с сайта pravmin74.ru
Станет ли в результате воздух чище?
Говорим об этом сегодня на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников и руководитель общественного движения «Время Че» Феликс Панов.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы на нашем сайте.
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