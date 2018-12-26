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Борис Дубровский попросил Дмитрия Медведева ускорить рассмотрение закона о квотировании выбросов
26.12.2018 г. 08:53
Губернатор Челябинской области поднял вопросы экологии на заседании президиума совета по стратегическому развитию.
Борис Дубровский подчеркнул, что все крупные предприятия Челябинска и Магнитогорска уже находятся в своих нормативах по загрязнению окружающей среды. Глава региона попросил премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить процесс рассмотрения нового закона о квотировании выбросов. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве.
«Для нас важна мотивация крупного бизнеса на совместную работу по улучшению качества атмосферного воздуха. Нам очень важно иметь закон о квотировании выбросов. Я очень попросил бы в ближайшее время внести его в Госдуму для того, чтобы мы имели этот инструмент для управления этими процессами», - сказал губернатор.
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что результаты рассмотрения закона в парламенте будут видны уже в первом квартале 2019 года. Челябинская область станет пилотным регионом, где пройдет эксперимент по квотированию промышленных выбросов. По данным областного правительства, сейчас квоты рассчитаны для пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша.
Фото с сайта gubernator74.ru
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