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31 декабря и 1 января в Челябинске отменили почти 170 автобусных рейсов
26.12.2018 г. 08:39
Фото с сайта farpost.ru
В миндортрансе области предупредили об изменениях в движении междугородних автобусов.
С 31 декабря по 1 января из-за падения спроса на поездки отменят 167 рейсов. Автобусы в Новый год не будут ходить как по области, так и в другие регионы – например, в Екатеринбург, Курган, Казань, Пермь, а также в Казахстан.
Зато на предновогодний уик-энд, с 29 по 31 декабря транспортники из-за повышенной востребованности добавили 70 рейсов по 20 направлениям. Кроме ряда городов региона, дополнительные автобусы поедут в Тюмень, Шадринск, Рудный, Костанай и другие.
Фото с сайта farpost.ru
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