В челябинских школах из-за морозов отменили занятия с 1-го по 7-й классы второй смены

Фото с сайта news.ykt.ru

В Челябинске второй день подряд отменяют уроки в школах.

Решение об отмене занятий приняли в городском комитете по делам образования. В школу не пойдут ученики с 1-го по 7-й классы второй смены. Также в среду, 26 декабря, нет уроков у детей, которые учатся в первую смену. Для них отмена коснулась также 8 и 9 классов.

Во вторник в Челябинске из-за установившихся сильных морозов отменили занятия у всех школьников с 1-го по 7-й классы. В данный момент за окнами -29, в течение дня температуру воздуха обещают в районе -20.

Фото с сайта news.ykt.ru

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