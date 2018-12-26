Челябинск
- 68.7448р. + 0.3375
- 78.4309р. + 0.5423
Разбор полетов
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Разворот
-
21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
В челябинских школах из-за морозов отменили занятия с 1-го по 7-й классы второй смены
26.12.2018 г. 08:31
Фото с сайта news.ykt.ru
В Челябинске второй день подряд отменяют уроки в школах.
Решение об отмене занятий приняли в городском комитете по делам образования. В школу не пойдут ученики с 1-го по 7-й классы второй смены. Также в среду, 26 декабря, нет уроков у детей, которые учатся в первую смену. Для них отмена коснулась также 8 и 9 классов.
Во вторник в Челябинске из-за установившихся сильных морозов отменили занятия у всех школьников с 1-го по 7-й классы. В данный момент за окнами -29, в течение дня температуру воздуха обещают в районе -20.
Фото с сайта news.ykt.ru
Новости на эту тему
- 25.12.2018 г. Из-за сильных морозов в Челябинске отменили занятия в школах с 1-го по 7-й классы обеих смен
- 13.03.2018 г. На Южном Урале из-за холодов отменили занятия в школах
- 26.01.2018 г. Челябинские школьники не учатся четвертый день подряд
- 25.01.2018 г. Челябинские школьники вновь остались дома из-за холодов
- 24.01.2018 г. В школах Челябинска второй день подряд отменяют занятия из-за морозов