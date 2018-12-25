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В Челябинске снесут здание грузинского центра возле развязки на Братьев Кашириных
25.12.2018 г. 15:56
Недостроенный грузинский центр рядом с площадью Павших революционеров отдадут под снос.
Соответствующее решение принял во вторник, 25 декабря, челябинский облсуд. Многоэтажную кирпичную постройку признали незаконной, ее передадут в собственность мэрии и снесут. На земельном участке оборудуют автопарковку.
Бывший руководитель грузинской диаспоры в Челябинске Владимир Пертия, который судился с администрацией за центр, в интервью 74.ru назвал решение суда выполнением заказа мэрии. Он заявил, что будет дальше защищать дом. Здание зарегистрировано как недострой, хотя по факту там проживают десять семей. Также в центре находятся ресторан и спортзал. По закону, при изъятии объекта для нужд города владельцам должны выплатить компенсацию. Владимир Пертия рассказал, что мэрия готова предложить за здание от 15 до 17 млн рублей.
Фото: Илья Бархатов / 74.ru
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