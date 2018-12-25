Магнитогорск опередил Челябинск в списке лучших городов для жизни

Фото с сайта cheladmin.ru

Блогер Илья Варламов составил рейтинг «Где в России жить хорошо».

Блогер сравнил города по отношению местного бюджета к числу жителей с учетом показателей 2018 года. Первое место в рейтинге заняла Москва. На одного жителя столицы приходится 168,2 тыс. рублей. Также в тройку попали Южно-Сахалинск (119,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (103,4 тыс. рублей).

Челябинск занял в рейтинге 24-е место. На одного горожанина в 2018 году пришлось 29,4 тыс. рублей. За год столица Южного Урала поднялась на 12 позиций. Выше Челябинска в списке оказался Магнитогорск. Он занял 15-е место. Там на одного жителя приходится 33,9 тыс. рублей.

Источник: varlamov.ru





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