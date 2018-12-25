Челябинск
- 68.7448р. + 0.3375
- 78.4309р. + 0.5423
Разворот
-
21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Магнитогорск опередил Челябинск в списке лучших городов для жизни
25.12.2018 г. 15:51
Фото с сайта cheladmin.ru
Блогер Илья Варламов составил рейтинг «Где в России жить хорошо».
Блогер сравнил города по отношению местного бюджета к числу жителей с учетом показателей 2018 года. Первое место в рейтинге заняла Москва. На одного жителя столицы приходится 168,2 тыс. рублей. Также в тройку попали Южно-Сахалинск (119,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (103,4 тыс. рублей).
Челябинск занял в рейтинге 24-е место. На одного горожанина в 2018 году пришлось 29,4 тыс. рублей. За год столица Южного Урала поднялась на 12 позиций. Выше Челябинска в списке оказался Магнитогорск. Он занял 15-е место. Там на одного жителя приходится 33,9 тыс. рублей.
Источник: varlamov.ru