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Бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова выпустили из СИЗО
25.12.2018 г. 15:01
Фото с сайта gubernator74.ru
Экс-главе Миасского городского округа изменили меру пресечения.
Во вторник, 25 декабря, Тракторозаводский райсуд Челябинска удовлетворил ходатайства следствия и адвоката и отпустил Геннадия Васькова из следственного изолятора под домашний арест. Бывший градоначальник будет находиться по месту прописки в Миассе, ему разрешили гулять на улице один час в день и посещать больницу.
Геннадия Васькова обвиняют в превышении полномочий и покушении на взятку. Его задержали вскоре после отставки с поста мэра Миасса, в мае 2018 года. По версии следствия, Васьков дал указание приобрести для муниципальных нужд здание детского сада по завышенной стоимости.
Фото с сайта gubernator74.ru
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