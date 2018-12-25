Бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова выпустили из СИЗО

Фото с сайта gubernator74.ru

Экс-главе Миасского городского округа изменили меру пресечения.

Во вторник, 25 декабря, Тракторозаводский райсуд Челябинска удовлетворил ходатайства следствия и адвоката и отпустил Геннадия Васькова из следственного изолятора под домашний арест. Бывший градоначальник будет находиться по месту прописки в Миассе, ему разрешили гулять на улице один час в день и посещать больницу.

Геннадия Васькова обвиняют в превышении полномочий и покушении на взятку. Его задержали вскоре после отставки с поста мэра Миасса, в мае 2018 года. По версии следствия, Васьков дал указание приобрести для муниципальных нужд здание детского сада по завышенной стоимости.

Фото с сайта gubernator74.ru





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