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Челябинский онкологический центр ждет масштабная модернизация
25.12.2018 г. 14:53
В Челябинске за 150 млн рублей реконструируют областной центр онкологии и ядерной медицины.
Реконструкция седьмого этажа онкоцентра, где находятся реанимация и оперблок, готовилась в течение последних пяти лет. В январе 2019-го там начнется капитальный ремонт, в результате которого онкоцентр оснастят современной медтехникой и аппаратурой слежения, новой системой вентиляции и очистки воздуха.
«У нас появятся современные операционные залы, универсальные по наполнению. В них можно будет как выполнять уже освоенные челябинскими врачами операции, так и обучаться новым методикам. Речь идет о лазерных и эндоскопических технологиях, которые мы планируем внедрять для лечения онкобольных в ближайшем будущем», - пояснил главврач онкоцентра, главный онколог Челябинской области Андрей Важенин.
Содействовать в реконструкции областного центра онкологии будет Миасский завод медицинского оборудования. Общая стоимость работ оценивается в 150 млн рублей. Как сообщает пресс-службе областного минздрава, реконструкция не скажется на ежедневных объемах лечения и качестве хирургии. Операционные и отделение реанимации временно перенесут в помещения старого корпуса.
Фото: пресс-служба областного министерства здравоохранения
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