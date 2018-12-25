Из-за сильных морозов в Челябинске отменили занятия в школах с 1-го по 7-й классы обеих смен

Фото с сайта msktambov.ru

В Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об отмене занятий в школах в связи с погодными условиями.

Сообщение об этом появилось на сайте ЕДДС. Из-за низкой температуры воздуха во всех школах города во вторник, 25 декабря, отменены занятия с 1-го класса по 7-й обеих смен.

На данный момент в столице Южного Урала около 29 градусов мороза, ветер юго-восточный с порывами до 8 м/с. Днем в Челябинске, по данным гидрометцентра, будет -20-22.

Фото с сайта msktambov.ru





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