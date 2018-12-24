Тариф на вывоз мусора в Челябинске составит 67,59 рубля с человека

Фото: Анна Адианова

В Челябинске утвердили новый тариф на вывоз мусора.

Тарифы на вывоз мусора по каждому кластеру утвердили на заседании министерства тарифов области. Эксперты расчитали стоимость услуг по транспортировке отходов, учли затраты на топливо. Для жителей многоквартирных домов в Челябинске ежемесячная плата составит 67,59 рубля на человека. Владельцы частных домов будут платить 52,18 рубля. Регоператор «Центр коммунального сервиса» предлагал установить тариф в размере 107,55 и 83,03 рубля соответственно.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Челябинской области плата за услугу по обращению с отходами является одной из самых низких в стране.

Источник: tarif74.ru





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