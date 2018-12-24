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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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5-летний ребенок умер в больнице Копейска. СК проверяет действия врачей
24.12.2018 г. 16:23
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области следователи проводят проверку по факту смерти мальчика в лечебном учреждении.
Все случилось 20 декабря. В одной из больниц Копейска скончался 5-летний мальчик. Его мать написала заявление в следственные органы. По предварительным данным, за день до смерти ребенка на скорой доставили в больницу из детского сада.
В ходе проверки следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников, сообщили в региональном управлении СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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