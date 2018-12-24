5-летний ребенок умер в больнице Копейска. СК проверяет действия врачей

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области следователи проводят проверку по факту смерти мальчика в лечебном учреждении.

Все случилось 20 декабря. В одной из больниц Копейска скончался 5-летний мальчик. Его мать написала заявление в следственные органы. По предварительным данным, за день до смерти ребенка на скорой доставили в больницу из детского сада.

В ходе проверки следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников, сообщили в региональном управлении СК.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 24.12.2018 г.»