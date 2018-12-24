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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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Челябинская госавтоинспекция завела дело на «Южуралмост» за плохую уборку улиц
24.12.2018 г. 16:18
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинским дорожникам грозит штраф за неудовлетворительную очистку дорог от снега.
В минувшие выходные, 22 и 23 декабря, в столице Южного Урала был сильный снегопад. Выпавшие осадки на многих участках дорог образовали накат и гололедицу. Это негативно отразилось на состоянии дорожного движения.
В городском УГИБДД возбудили административное дело в отношении ответственной за уборку улиц компании «Южуралмост», которая не справилась с надлежащей очисткой дорог от снега. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения подрядчику грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Фото с сайта cheladmin.ru
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