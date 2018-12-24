В Челябинской области сотрудника ГИБДД арестовали за взятку в 20 тыс. рублей

24.12.2018 г. 16:15

В Челябинской области сотрудника ГИБДД арестовали за взятку в 20 тыс. рублей
Фото с сайта v-tagile.ru

Следователи предъявили обвинение полицейскому, который получил взятку.

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний инспектор ДПС. Его обвиняют в получении 20 тыс. рублей от водителя, который управлял автомобилей с поддельными документами. Взамен инспектор обещал не привлекать местного жителя к ответственности.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Следствие попросило взять инспектора под стражу. Суд согласился, сообщили в региональном управлении СК. 

Фото с сайта v-tagile.ru


    

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