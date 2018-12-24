- 68.4073р. + 0.3988
- 77.8886р. - 0.0831
-
21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Минздрав: Челябинская область погружается в демографическую яму
24.12.2018 г. 16:28
На Южном Урале продолжает снижаться рождаемость.
Всего в регионе с января по октябрь 2018 года родилось 32 тыс. детей. На 1 тыс. населения это 11 человек – показатель незначительно снизился в сравнении с 2017 годом (тогда было 11,7).
«Даже по сравнению с провальным 2017 годом, число рождений еще уменьшилось. Рожают меньше, и это закономерно. Мы входим в период, когда женщин фертильного возраста становится меньше, это та самая демографическая яма», - заявил глава областного минздрава Сергей Приколотин. Министр подчеркнул, что первоочередная задача органов здравоохранения – стимулировать женщин рожать во второй и третий раз.
Младенческая смертность в 2018 году осталась на прошлогоднем уровне. Однако характер причин несколько изменился – в текущем году дети реже умирали от инфекций, болезней сердечно-сосудистой системы и новообразований. Почти половина случаев смерти младенцев напрямую связана с социальным фактором, пояснили в пресс-службе областного минздрава.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области
- 20.08.2018 г. Бывшему главе минздрава области Виталию Тесленко снизили штраф за взятки с 60 млн до 5 млн рублей
- 16.08.2018 г. Челябинская область готова войти в федеральную программу по развитию санитарной авиации
- 26.07.2018 г. Челябинский минздрав призывает посетителей тату-салонов и студий маникюра провериться на гепатит
- 07.11.2017 г. Жительница Челябинска серьезно пострадала в Таиланде после падения с велосипеда
- 22.06.2016 г. В минздраве Челябинской области не стали увольнять сотрудника-взяточника