Минздрав: Челябинская область погружается в демографическую яму

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

На Южном Урале продолжает снижаться рождаемость.

Всего в регионе с января по октябрь 2018 года родилось 32 тыс. детей. На 1 тыс. населения это 11 человек – показатель незначительно снизился в сравнении с 2017 годом (тогда было 11,7).

«Даже по сравнению с провальным 2017 годом, число рождений еще уменьшилось. Рожают меньше, и это закономерно. Мы входим в период, когда женщин фертильного возраста становится меньше, это та самая демографическая яма», - заявил глава областного минздрава Сергей Приколотин. Министр подчеркнул, что первоочередная задача органов здравоохранения – стимулировать женщин рожать во второй и третий раз.

Младенческая смертность в 2018 году осталась на прошлогоднем уровне. Однако характер причин несколько изменился – в текущем году дети реже умирали от инфекций, болезней сердечно-сосудистой системы и новообразований. Почти половина случаев смерти младенцев напрямую связана с социальным фактором, пояснили в пресс-службе областного минздрава.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области





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