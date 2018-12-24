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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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В Копейске жители поселка собрали 87 тыс. рублей на строительство ледового городка
24.12.2018 г. 15:46
Фото: Анна Адианова
Жители копейского поселка Октябрьский собрали 87 тыс. рублей для празднования Нового года.
Ледовый городок в поселке Октябрьский построили на деньги местных жителей. Сбор объявили 18 декабря. За три дня жители собрали около 87 тыс. рублей. При этом на строительство городка, который состоит из двух горок и ледяных фигур, ушло 77,5 тыс. рублей, пишет 31tv.ru. Оставшиеся деньги местные жители планируют потратить на благоустройство парка или помощь детдому.
Второй год подряд собирали деньги на строительство городка и в поселке Старокамышинск. По словам активистов, они обращались за помощью в администрацию Копейска, но там заявили, что денег на поселки нет.
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