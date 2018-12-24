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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Стать Дедом Морозом в Челябинске втрое дороже, чем позвать его на праздник
24.12.2018 г. 15:31
На сервисе Avito сравнили цены на вызов новогодних персонажей и на их костюмы.
Позвать Деда Мороза в гости на Южном Урале в среднем стоит 1120 рублей – это примерно на 6% больше, чем в 2017 году. Перевоплотиться же в сказочного персонажа обойдется существенно дороже. Так, в Челябинске костюм Деда Мороза стоит в среднем 3260 рублей, а облачение Снегурочки оценили в 1658 рублей.
Эти цифры недалеки от средних по стране. В ряде городов вызвать новогодних аниматоров или самому нарядиться в них стоит значительно больше. Ценовым рекордсменом, по данным Avito, стал Барнаул – костюм Деда Мороза там стоит более 7 тыс. рублей, Снегурочки – более 2,2 тыс. А вызов сказочных персонажей на дом с 2017 года подорожал в Барнауле почти на четверть - до 1,2 тыс. рублей.
Фото с сайта dom-dm.ru
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