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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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На Южном Урале уничтожили контрафактные телефоны, ноутбуки и наручные часы
24.12.2018 г. 14:45
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинской области утилизировали свыше 1 тыс. единиц контрафактного товара.
Процедура прошла в минувшую пятницу, 21 декабря. Под контролем судебных приставов и представителей надзорных ведомств уничтожили свыше 1 тыс. единиц товара. Его изъяли в ходе рейдов по торговым точкам в Челябинской области.
Под уничтожение попали телефоны, ноутбуки, теплые куртки и брюки, ветровки, футболки, кроссовки, наручные часы и мячи – несколько десятков мешков с товаром. Все они несли на себе логотипы известных брендов. Торговцев контрафактом оштрафовали. Размер санкций – до 50 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. – для организаций, сообщили в службе судебных приставов.
Фото с сайта pixabay.com
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