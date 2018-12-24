На Южном Урале уничтожили контрафактные телефоны, ноутбуки и наручные часы

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области утилизировали свыше 1 тыс. единиц контрафактного товара.

Процедура прошла в минувшую пятницу, 21 декабря. Под контролем судебных приставов и представителей надзорных ведомств уничтожили свыше 1 тыс. единиц товара. Его изъяли в ходе рейдов по торговым точкам в Челябинской области.

Под уничтожение попали телефоны, ноутбуки, теплые куртки и брюки, ветровки, футболки, кроссовки, наручные часы и мячи – несколько десятков мешков с товаром. Все они несли на себе логотипы известных брендов. Торговцев контрафактом оштрафовали. Размер санкций – до 50 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. – для организаций, сообщили в службе судебных приставов.

Фото с сайта pixabay.com





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